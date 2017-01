RTL Crime 18:45 bis 19:25 Actionserie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Himmelfahrtskommando USA 2016 16:9 Dolby Digital Merken 3. Staffel, Folge 22: Daisys vermeintliche Rückkehr zu Hive beginnt damit, dass sie ihn töten möchte. Das Team ist angreifbar geworden, die abgeschottete S.H.I.E.L.D.-Basis dank der kleinen Beschädigung angreifbar - und Hives Bombe mit dem Pathogen befindet sich in einem Jet. Kann er sie zünden und damit den groß angelegten Verwandlungsprozess in Primitives in Gang setzen? Es gibt nur eine Möglichkeit - der Jet muss ins Weltall abgelenkt werden, doch dafür muss sich jemand aus dem Team opfern, denn anders kann der Jet nicht umgelenkt werden. Wen wird S.H.I.E.L.D. verlieren? Ein Zeitsprung von sechs Monaten blickt am Ende in die Zukunft des Teams. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clark Gregg (Phil Coulson) Ming-Na Wen (Melinda May) Brett Dalton (Hive) Chloe Bennet (Daisy 'Skye' Johnson) Iain De Caestecker (Leo Fitz) Elizabeth Henstridge (Jemma Simmons) Henry Simmons (Alphonso 'Mack' Mackenzie) Originaltitel: Agents of S.H.I.E.L.D. Regie: Kevin Tancharoen Drehbuch: Jed Whedon Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12