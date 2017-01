RTL Crime 17:15 bis 18:00 Actionserie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Unaufhaltbar USA 2016 16:9 Dolby Digital Merken 3. Staffel, Folge 20: Ein kurzes Crossover mit "The First Avenger: Civil War" zeigt noch einmal Peggy Carters Tod und die Registrierungspflicht für Superwesen. Talbot erfährt erstmalig Infos über die S.H.I.E.L.D.-Basis, die sich als Bar im Nirgendwo tarnt und Coulson wehrt sich gegen die Registrierung der Inhumans. Hive benutzt Daisys Kree-Blut, um Menschen und Inhumans verwandeln zu können und saugt ihr immer mehr Blut aus. Daisy gerät an den Rand des Todes - und das Team kommt einem Mittel gegen Hive nicht wirklich näher. Eine Schlacht Inhumans gegen Hive ist unausweichlich - und Daisys Schicksal ist hierbei die Überraschung im Spiel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clark Gregg (Phil Coulson) Ming-Na Wen (Melinda May) Brett Dalton (Hive) Chloe Bennet (Daisy 'Skye' Johnson) Iain De Caestecker (Leo Fitz) Elizabeth Henstridge (Jemma Simmons) Henry Simmons (Alphonso 'Mack' Mackenzie) Originaltitel: Agents of S.H.I.E.L.D. Regie: Vincent Misiano Drehbuch: Craig Titley Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12