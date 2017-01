RTL Crime 14:15 bis 15:00 Actionserie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Malicks Geheimnis USA 2016 16:9 Dolby Digital Merken 3. Staffel, Folge 16: S.H.I.E.L.D. bemüht sich um Informationen über ihren neuen, gefährlichen Feind. Ein beschämendes Geheimnis aus Malicks Vergangenheit wird enthüllt, das das Erbe von HYDRA zu zerstören droht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clark Gregg (Phil Coulson) Ming-Na Wen (Melinda May) Brett Dalton (Hive) Chloe Bennet (Daisy 'Skye' Johnson) Iain De Caestecker (Leo Fitz) Elizabeth Henstridge (Jemma Simmons) Henry Simmons (Alphonso 'Mack' Mackenzie) Originaltitel: Agents of S.H.I.E.L.D. Regie: Wendey Stanzler Drehbuch: George Kitson, Sharla Oliver Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12