RTL Crime 11:20 bis 12:05 Actionserie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Der Insider USA 2016 16:9 Dolby Digital Merken 3. Staffel, Folge 12: Nachdem General Talbot auf die Kontaktversuche von Coulson nicht eingegangen ist, sucht Coulson ihn persönlich auf. Ein internationales Symposium steht bevor, das die Inhumans zum Thema hat. Hier soll entschieden werden, wie man mit ihnen weiterhin umgeht. Coulson will Talbot vorbereiten, denn auf dem Treffen soll Malik einen Spitzel eingeschleust haben. Fitzsimmons soll außerdem einen Weg gefunden haben, wie man das Inhuman-Gen eindämmen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clark Gregg (Phil Coulson) Ming-Na Wen (Melinda May) Brett Dalton (Grant Ward) Chloe Bennet (Daisy 'Skye' Johnson) Iain De Caestecker (Leo Fitz) Elizabeth Henstridge (Jemma Simmons) Nick Blood (Lance Hunter) Originaltitel: Agents of S.H.I.E.L.D. Regie: John Terlesky Drehbuch: Craig Titley Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12