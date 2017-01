RTL Crime 06:40 bis 07:25 Actionserie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. HYDRAS Geschichte USA 2015 16:9 Dolby Digital Merken 3. Staffel, Folge 8: Das Team der S.H.I.E.L.D. stößt auf eine gefährliche Wahrheit über die ATCU. Unterdessen nehmen Wards Pläne, S.H.I.E.L.D. zu zerstören, eine überraschende Wendung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clark Gregg (Phil Coulson) Ming-Na Wen (Melinda May) Brett Dalton (Grant Ward) Chloe Bennet (Daisy 'Skye' Johnson) Iain De Caestecker (Leo Fitz) Elizabeth Henstridge (Jemma Simmons) Nick Blood (Lance Hunter) Originaltitel: Agents of S.H.I.E.L.D. Regie: Garry A. Brown Drehbuch: Daniel J. Doyle, Jed Whedon Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12