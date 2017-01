n-tv 03:50 bis 04:35 Dokumentation Das Leben der Milliardäre - Zuhause im Luxus GB 2015 16:9 HDTV Merken Milliardäre leben ein scheinbar sorgenfreies Leben. Sie können sich alles kaufen. Sie leben in den schönsten Häusern, tragen die teuerste Kleidung und machen die herrlichsten Urlaube. Doch haben reiche Menschen nicht die gleichen Probleme wie jeder? Haben sie vielleicht sogar Schwierigkeiten, die andere nicht haben? Die n-tv Doku zeigt Menschen, die alles haben und denen doch Dinge fehlen, die man mit Geld nicht bezahlen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Who'd be a Billionaire

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 300 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 60 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 60 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 60 Min.