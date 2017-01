n-tv 02:30 bis 03:10 Dokumentation Das Universum: Galaxien GB 2010 16:9 Live TV Merken Wie ist unsere Sonne entstanden? Was passiert, wenn ganze Galaxien kollidieren? Und warum bringen explodierende Sterne neues Leben hervor? Von geheimnisvollen Jupiter-Monden, auf denen gigantische Vulkane wüten, bis hin zu entlegenen Sonnensystemen und der Wirkung von Dunkler Materie: Die Dokumentation begibt sich auf eine spannende Entdeckungsreise. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: How the Universe Works

