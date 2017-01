n-tv 22:05 bis 23:00 Dokumentation HUMAN - Die Menschheit F 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Um hinter das Geheimnis zu kommen, was alle Menschen dieser Welt vereint, sprach Filmemacher Yann Arthus-Bertrand mit knapp 2000 Menschen. Er reiste dabei in über 60 Länder und wollte wissen: Was unterscheidet Menschen von Tieren? Die n-tv Dokumentation zeigt das Team aus Übersetzern, Journalisten und Kameraleuten, die auf der Suche nach der Beantwortung ihrer Fragen einzigartige Bilder aufnahmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Human