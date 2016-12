n-tv 20:15 bis 21:05 Dokumentation HUMAN - Die Menschheit F 2016 16:9 HDTV Merken Es gibt viele ungeklärte Fragen über die Menschheit. Was unterscheidet Menschen von Tieren? Was verbindet uns alle? Ist es die Fähigkeit, Emotionen zu empfinden? Die n-tv Dokumentation begleitet den Franzosen Yann Arthus-Bertrand auf seinem Weg, diese und andere Fragen zu beantworten. Sie zeigt dabei atemberaubende Bilder, spannenden Erzählungen und grundverschiedene Menschen dieser Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Human