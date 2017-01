n-tv 19:05 bis 19:30 Dokumentation Tierisch tödlich - Willkommen in Australien GB 2017-01-02 17:05 16:9 HDTV Live TV Merken Von welchen Tieren können sich Schädlingsbekämpfer überhaupt noch beeindrucken lassen? In ihrer alltäglichen Arbeit sind sie mit Motten, Wanzen und anderen Insekten konfrontiert. Doch wie sieht das in Australien aus? Neun Briten haben sich in das Land aufgemacht, in dem die gefährlichsten und giftigsten Tiere leben. Die n-tv Dokumentation folgt ihnen auf ihrer kühnen Reise. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadliest Pests Down Under