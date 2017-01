n-tv 17:05 bis 18:00 Dokumentation Mega-Konstruktionen - Fontäne der Superlative USA 2007 16:9 HDTV Live TV Merken Das Hotel Bellagio in Las Vegas ist besonders berühmt durch seinen einmaligen Springbrunnen. 1200 Düsen und 4000 Lampen sorgen für eine atemberaubende Wassershow. Über 140 Meter schießt das Wasser in die Luft und tanzt regelrecht zur Musik. Die Anlage funktioniert voll computergesteuert. Die n-tv Dokumentation geht dorthin, wo normalerweise niemand Zutritt hat und untersucht das gigantische System. Wie funktioniert es und kann es einfach umprogrammiert werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Really Big Things