n-tv 14:10 bis 15:00 Dokumentation Das Leben der Milliardäre - Luxus-Spielzeuge GB 2015 2017-01-01 03:10 16:9 HDTV Live TV Merken Extravagant, protzig, luxuriös - viele Milliardäre schrecken nicht davor zurück, ihren Reichtum ganz offen zu zeigen. In der Welt der Superreichen wird viel gewetteifert: Wer hat das schnellste Auto? Wer hat die größte Yacht? Wer hat die teuerste Uhr? Und was kosten die Spielzeuge im täglichen Unterhalt? Die n-tv Doku zeigt Luxusgüter, mit denen sich die Milliardäre zu übertrumpfen versuchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Who'd be a Billionaire