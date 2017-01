n-tv 05:15 bis 06:00 Dokumentation Inside - Europas größter Autohof D 2016 2017-01-23 01:10 16:9 HDTV Live TV Merken Der Autohof Geiselwind an der A3 ist ein wahrer Raststätten-Gigant. Hier gibt es mehrere Restaurants, eine Autobahnkirche und sogar ein 160-Betten-Hotel mit Wellness-Bereich inklusive Spielhalle. Wie läuft der Arbeitsalltag in so einem Großbetrieb ab? Vor welchen logistischen Herausforderungen stehen die Betreiber Tag für Tag? Welche Prozesse sind notwendig? Die n-tv Dokumentation blickt hinter die Kulissen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Inside