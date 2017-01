Sky Sport 2 02:35 bis 03:45 Volleyball Beach-Volleyball Smart Beach Tour: Deutsche Meisterschaft am Timmendorfer Strand, Finale der Männer 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mit großer Zielsetzung und als frisch gebackene Olympia-Siegerinnen reist das weibliche Meister-Duo Laura Ludwig und Kira Walkenhorst von Rio nach Timmendorfer Strand zur Deutschen Meisterschaft. "Klar wollen wir auch dieses Jahr den Titel holen", so Walkenhorst und Ludwig ergänzt: "Es gibt nichts Schöneres, als vor deutschem Publikum zu gewinnen." 2015 bezwangen die beiden das Team Teresa Mersmann/Isabel Schneider mit 2:0 (21:12, 21:19). Bei den Herren gilt das Olympia-Team Markus Böckermann/Lars Flüggen neben den Titelverteidigern Armin Dollinger/Clemens Wickler als Turnier-Favorit. Werden die Favoriten am Ende souverän siegen oder gibt es in Schleswig Holstein eine Überraschung? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 363 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:40 bis 05:00

Seit 143 Min. Godzilla

Actionfilm

ProSieben 01:10 bis 03:15

Seit 113 Min. Frühstück bei Tiffany

Liebesfilm

3sat 01:15 bis 03:05

Seit 108 Min.