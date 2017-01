Heimatkanal 02:20 bis 04:00 Komödie Es muss nicht immer Kaviar sein D, F 1961 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Thomas Lieven, Angestellter einer Londoner Bank, wird kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs von seinem Chef nach Berlin geschickt, um dort eine Bankabrechnung zu übergeben. Dies ist der Beginn eines turbulenten Agenten- und Verwechslungsabenteuers: In Deutschland angekommen, wird der völlig verdutzte Thomas von der Spionageabwehr und Gestapo zur Mitarbeit gezwungen und mit einem gefälschten französischen Pass nach Paris geschickt. Offenbar sollte nämlich der gebeutelte Banker für seinen Chef wesentlich brisanteres Material, als nur eine harmlose Abrechnung, nach Berlin bringen. Zurück in London, will Thomas ihn zur Rede stellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: O.W. Fischer (Thomas Lieven) Eva Bartok (Vera) Senta Berger (Françoise) Jean Richard (Simeon) Geneviève Cluny (Mimi) Viktor de Kowa (Loos) Geneviève Kervine (Nancy) Originaltitel: Es muß nicht immer Kaviar sein Regie: Géza von Radványi Drehbuch: Paul Andréota, Jean Ferry, Henri Jeanson Kamera: Friedl Behn-Grund, Göran Strindberg Musik: Rolf A. Wilhelm Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 363 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:40 bis 05:00

Seit 143 Min. Godzilla

Actionfilm

ProSieben 01:10 bis 03:15

Seit 113 Min. Frühstück bei Tiffany

Liebesfilm

3sat 01:15 bis 03:05

Seit 108 Min.