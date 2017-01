Heimatkanal 18:45 bis 20:15 Tanz Der Komödienstadel - Das sündige Dorf D 1974 Stereo Merken Thomas Stangassinger ist zwar der bauer auf dem Hof, "Herr" im Haus ist jedoch seine Frau Stasi, was dazu führt, dass der Haussegen manchmal sehr schief hängt. Größere Komplikationen gibt es aber erst, als sich die beiden Söhne Sepp und Toni in dasselbe Mädchen verlieben und jeder die Vevi heiraten will. Die hat sehr viel für Sepp übrig - doch der Bauer tobt und will die Verlobung mit allen Mitteln verhindern. Der Grund für seine Wut liegt in seiner eigenen Vergangenheit, als er keineswegs so lammfromm und brav wie heute lebte: Vevi ist seine leibliche Tochter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gustl Bayrhammer (Thomas Stangassinger, Bauer vom Salmerhof) Marianne Lindner (Stasi, seine Frau) Gerhart Lippert (Sepp) Bernd Helfrich (Toni) Ludwig Schmid-Wildy (Der Sägfeiler Korbi) Kathi Leitner (Vevi, seine Tochter) Alexander Golling (Alois Vogelhuber, Bauer vom Langerberg) Originaltitel: Der Komödienstadel Regie: Olf Fischer Drehbuch: Max Neal Musik: Raimund Rosenberger