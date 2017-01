Heimatkanal 17:15 bis 18:45 Tanz Der Komödienstadel - Die drei Dorfheiligen D 1973 Stereo Merken Fast möchten sie einem leid tun, die drei Familienväter: Bürgermeister Hilgermoser und die Gemeinderäte Riedlechner und Söllböck lebten in ihrer Jugend alles andere als heilig und haben seit 20 Jahren unter ihren Jugendsünden zu leiden, ohne dass einer vom anderen weiß. Als sie von der Gemeinsamkeit ihres Schicksals erfahren, steht auch schon die Katastrophe vor der Tür. Sie hat die Gestalt eines Päckchens von Briefen, die die gemeinsam angebetete Dame nicht vernichtet hat und die ein unbegreiflicher Zufall aus dem fernen Schwabenland in die Hände des Herrn Pfarrers gelangen zu lassen droht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gustl Bayrhammer (Simon Hilgermoser, Bürgermeister) Marianne Lindner (Urschi, seine Frau) Katharina de Bruyn (Fanni, beider Tochter) Karl Tischlinger (Quirin Riedlechner, Automechaniker) Ilse Neubauer (Mariann, seine Tochter) Hans Löscher (Peter Söllböck) Gerhart Lippert (Martin Furtner) Originaltitel: Der Komödienstadel Regie: Olf Fischer Drehbuch: Max Neal, Max Ferner