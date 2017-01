Heimatkanal 15:40 bis 17:15 Tanz Der Komödienstadel - Der verkaufte Großvater D 1967 Stereo Merken Wie kommt es, dass sich der reiche Haslinger durchaus einen Großvater kaufen will, angeblich zur Unterhaltung seiner brummigen Frau? Wie kommt es, dass er den Vorschlag ausgerechnet dem Kreithofer macht, mit dessen Sohn er doch seine Tochter verheiraten will und dass sich der Großvater, als der Kreithofer zögert, förmlich dazu drängt, vom Haslinger käuflich erworben zu werden? Freilich handelt es sich um einen ganz besonderen Großvater, der die Magd mit einer toten Maus erschreckt und im Zirkus auf einem Elefanten reitet. Wo er auftaucht, passiert Ungewöhnliches - und der Haslinger ahnt noch nicht, was für ein ausgekochtes Schlitzohr er sich einhandelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michl Lang (Großvater) Karl Tischlinger (Kreithofer) Ossi Eckmüller (Lois, sein Sohn) Alexander Golling (Haslinger) Marianne Lindner (Nanni, seine Frau) Erni Singerl (Zenz) Claudia Hansmann (Ev) Originaltitel: Der Komödienstadel Regie: Olf Fischer Drehbuch: Anton Hamik