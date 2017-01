Heimatkanal 08:35 bis 08:50 Comedyserie Curd Jürgens erzählt Hotel Sacher D 1962 Stereo Merken Im Wiener Hotel Sacher kommt es zu einer außergewöhnlichen Begegnung: Eine Frau hatte ihre Tochter als eine Art Privatdetektivin engagiert, um ihren zweiten Ehemann bei seinen Amüsements in Salzburg auszuspionieren. Der Umstand, dass der Beobachtete die aus Amerika heimgekehrte Stieftochter noch nie gesehen hat, führt jedoch zu einer unvorhergesehenen Entwicklung: Das junge Mädchen hat sich in ihren eigenen Stiefvater verliebt. Was nun? In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Curd Jürgens (Himself - Host) Originaltitel: Curd Jürgens erzählt Regie: Gerhard Overhoff