Goldstar TV 20:15 bis 21:10 Show Schlager unterm Zuckerhut - GoldStar TV in Rio de Janeiro BRA 2016 Nie ist die Sehnsucht nach Sommer und Urlaub größer als im grauen Winter Deutschlands. Darum nichts wie ab nach Rio de Janeiro, Hauptstadt des Sambas und der Lebenslust. GoldStar TV reiste in die pulsierende Metropole am Zuckerhut, Schauplatz der Olympischen Spiele 2016, und hatte dabei eine Reiseleitung mit Heimvorteil. Die Brasilianerin Fernanda Brandao führt durch die Sendung, zeigt die berühmtesten Strände und Orte Rios und besucht die erfolgreichen Sportschützen beim Training. Auch die Schlagerstars Claudia Jung, Olaf Berger, Ireen Sheer und die Newcomer Elbglanz sind dabei und performen ihre Hits unter der Sonne Brasiliens. Originaltitel: Schlager unterm Zuckerhut! GoldStar TV in Rio de Janeiro