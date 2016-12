Sky 1 20:15 bis 21:05 Mysteryserie Supernatural Jenseits des Rings USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Dean (Jensen Ackles) und Sam (Jared Padalecki) erfahren vom Tod des Wrestlers Larry "The Hangman" Lee, den sie als Kinder sehr bewundert hatten. Sie besuchen seine Beerdigung und erfahren, dass er sich selbst umgebracht haben soll. Doch dann geschieht ein Mord und die Winchesters sind mitten in einem neuen Fall. - Höllentrip mit zwei coolen Geisterjägern: effektgespickter Mix aus Mystery, Horror und Spaß. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jared Padalecki (Sam Winchester) Jensen Ackles (Dean Winchester) Misha Collins (Castiel) Mark Sheppard (Crowley) Aleks Paunovic (Gunner Lawless) Jackie Debatin (Rio) Mike 'The Miz' Mizanin (Shawn Harley) Originaltitel: Supernatural Regie: Jerry Wanek Drehbuch: John Bring, Andrew Dabb Altersempfehlung: ab 16