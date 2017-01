Sky 1 17:00 bis 18:05 Abenteuerserie Die Medici - Herrscher von Florenz Vorherrschaft GB, I 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Cosimo (Richard Madden) steckt in einer Zwickmühle: Florenz' Todfeind, der Visconti von Mailand, bietet mit seinen Truppen Hilfe an. Cosimo hintergeht Florenz und das verbündete Venedig, wenn er das Angebot annimmt. Als Ausweg verbandelt er den Sohn des Dogen mit einer reichen Frau aus Mantua, die eigentlich dem Sohn von Albizzi versprochen war. - Bildgewaltige Historien-Thrillerserie um die Ränkeschmiede im mittelalterlichen Italien. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dustin Hoffman (Giovanni de' Medici) Richard Madden (Cosimo de' Medici) Stuart Martin (Lorenzo de' Medici) Annabel Scholey (Contessina de' Medici) Guido Caprino (Marco Bello) Giorgio Caputo (Federigo Malavolti) Tatjana Nardone (Emilia) Originaltitel: Medici: Masters of Florence Regie: Sergio Mimica Drehbuch: Nicholas Meyer, Frank Spotnitz, Mark Denton, Jonny Stockwood Kamera: Vittorio Omodei Zorini Altersempfehlung: ab 16