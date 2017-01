Sky Sport 1 02:45 bis 04:20 Fußball Fußball: Europacup Classics FC Liverpool - Borussia M'gladbach, Finale 1977 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Am 21.5.1977 holte sich die Gladbacher Borussia im Münchner Olympiastadion per 2:2 beim Erzrivalen FC Bayern den dritten Meistertitel in Serie in der Bundesliga. Vier Tage später wollten die "Fohlen" in Rom im Finale des Europapokals der Landesmeister gegen den FC Liverpool auch Europas Thron besteigen. Doch gegen die "Reds", die am Beginn einer Ära mit vier EC-Triumphen in acht Saisons stehen, haben die Gladbacher keine Chance. "Das 3:1 ist eine Nummer zu hoch ausgefallen. Aber Liverpool hatte die bessere Mannschaft und hat verdient gewonnen", gestand Coach Udo Lattek fair ein. Kommentar: Horst Wohlers und Tom Bayer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 364 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:40 bis 05:00

Seit 144 Min. Godzilla

Actionfilm

ProSieben 01:10 bis 03:15

Seit 114 Min. Frühstück bei Tiffany

Liebesfilm

3sat 01:15 bis 03:05

Seit 109 Min.