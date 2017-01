Sky Sport 1 01:15 bis 02:45 Fußball Fußball: Europacup Classics Real Madrid - Eintracht Frankfurt, Finale 1960 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Eintracht Frankfurt war 1960 die erste deutsche Mannschaft, die sich ins Finale des 1955 gestarteten Europapokals der Landesmeister gespielt hatte. Den Hessen brachten die 90 Minuten von Glasgow zwar nicht den Cup, aber die Beteiligung an zwei noch heute gültigen Rekorden: Mehr als die zehn Tore beim 7:3-Sieg Real Madrids fielen bislang in keinem Endspiel. Mehr als die mindestens 128.000 Zuschauer im Hampden Park hatte kein Finale. Real gewann seinen fünften Titel in Folge. Die Tore schossen Alfredo Di Stéfano (3) und Ferenc Puskás (4) für die Spanier, Richard Kress und Erwin Stein (2) für die SGE. Kommentar: Karl-Heinz Körbel und Toni Tomic. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie