Sky Sport 1 10:00 bis 13:00 Golf Golf: European Tour DP World Tour Championship, 4. Tag in Dubai (VAE) Stereo 16:9 HDTV Die 60 besten Spieler der European Tour haben es zum Saisonfinale nach Dubai geschafft. Doch nur Henrik Stenson, Danny Willett, Alex Noren und Rory McIlroy kämpfen in dieser Woche noch um den Sieg im Race to Dubai. Für alle anderen geht es bei der DP World Tour Championship "nur" um den Siegerscheck über 1.240.000 Euro. Mit dabei im Jumeirah Golf Estates sind auch Martin Kaymer und Bernd Wiesberger. Kommentar: Adrian Grosser und Gregor Biernath.