Sky Nostalgie 09:25 bis 10:20 Krimiserie Jack Clementi - Anruf genügt ... Drogen hoch versichert I, F, D 1988-1989 Merken Top-Ermittler Jack Clementi hat sich an der Côte d'Azur als Privatdetektiv niedergelassen und tritt nur in Aktion, wenn es um Millionen- und Milliardenbeträge geht. Sein neuester Auftrag bringt ihn auf die Spur der Drogenmafia. Die deklariert Rauschgiftlieferungen als handelsübliche Warenladungen und lässt sie bei Lloyds versichern. Doch das Schwergewicht knackt jeden Fall. - "Plattfuß" Bud Spencer garantiert viel Humor und Action. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bud Spencer (Jack Clementi) Raymond Pellegrin (Kommissar Caruso) Mylène Demongeot (Fernande) Denis Karvil (Simon Lecoq) Antonio Licausi (Suriciddu) Geoffrey Copleston (Winterbottom) Josef Fröhlich (Kraus) Originaltitel: Big Man Regie: Steno Drehbuch: Steno, Lucio De Caro, Carlo Pedersoli Kamera: Silvano Ippoliti Musik: Karel Svoboda, Guido de Angelis, Maurizio de Angelis