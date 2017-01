Sky Emotion 18:45 bis 20:15 Komödie Weihnachten auf Umwegen CDN 2015 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Paige (Candace Cameron Bure) ist unterwegs nach New York, wo sie heiraten will. Doch ein Schneesturm verhindert den Abflug. Die junge Frau steckt in Buffalo fest, genau wie Dylan (Paul Greene). Zusammen mit dem Paar Frank und Maxine (Sarah Strange, David Lewis) machen sie sich im Auto auf den Weg. Auf der langen Fahrt lernen sie viel Überraschendes über ihre Mitreisenden und über sich selbst. - Weihnachtlicher Liebesfilm mit "Full House"-Star Candace Cameron Bure. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Candace Cameron Bure (Paige Summerlind) Paul Greene (Dylan) Sarah Strange (Maxine) Marcus Rosner (Jack Collins) Kaj-Erik Eriksen (Bryce) David Lewis (Frank) Mackenzie Mowat (Cynthia) Originaltitel: A Christmas Detour Regie: Ron Oliver Drehbuch: Mark Amato Kamera: Eric Goldstein Musik: Alan Ett Altersempfehlung: ab 12