Wachmann Paul Blart (Kevin James) reist mit seiner Tochter nach Las Vegas, um an einem großen Sicherheitskongress teilzunehmen. Währenddessen führt eine Gangsterbande einen groß angelegten Raub in mehreren Hotels und Casinos durch. Endlich kann der tollpatschige Kaufhaus-Cop zeigen, was tatsächlich in ihm steckt. Im Alleingang will er die Gangster zur Strecke bringen. - "King of Queens"-Star Kevin James läuft im zweiten Teil des Comedyhits zu neuer Höchstform auf. In Google-Kalender eintragen