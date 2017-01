Der trottelige Provinzpolizist Clouseau (Steve Martin) glaubt sich am Ziel seiner Träume, als er von seinem Boss (Kevin Kline) nach Paris gerufen wird. Er soll den Mord an einem Fußballtrainer aufdecken und erhält zu diesem Zweck sogar einen Assistenten (Jean Reno). Mit Eifer macht sich Clouseau an die Arbeit. Eine Spur führt ihn direkt zur dubiosen Geliebten (Beyoncé Knowles) des Opfers. - Urkomisches Remake des berühmten Peter-Sellers-Klassikers. In Google-Kalender eintragen