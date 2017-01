Classica 03:15 bis 04:45 Musik Max Raabe & Palastorchester - Eine Nacht in Berlin D 2014 Stereo 16:9 Merken Die Konzertaufzeichnung aus dem Berliner Admiralspalast dokumentiert die gesamte künstlerische Bandbreite dieser einzigartigen Besetzung. Max Raabe und seine Kollegen vom Palastorchester sind bei der Auswahl ihres musikalischen Repertoires immer auf der Suche nach dem Besonderen. So enthält diese erste Live-Produktion seit den Erfolgsalben "Küssen kann man nicht alleine" und "Für Frauen ist das kein Problem" viele musikalische Überraschungen. "Eine Nacht in Berlin" ist ein einmaliger Konzertfilm und ein Highlight in den Veröffentlichungen von Max Raabe & Palastorchester. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Max Raabe & Palastorchester - Eine Nacht in Berlin Drehbuch: Max Raabe