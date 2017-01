Classica 01:55 bis 03:15 Musik Hommage an Robert Schumann Ouvertüre zu "Genoveva" / Scherzo aus einem Symphonie-Fragment c-Moll (1841) / Abendmusik (Orchesterfassung rekonstruiert von Joachim Draheim; Uraufführung) / Nachtlied op. 108 / Requiem für Mignon op. 98b / Symphonie Nr. 3 "Rheinische" D 2010 Stereo 16:9 Merken Aus der Frauenkirche Dresden, aufgenommen an Robert Schumanns 200. Geburtstag. Solisten des Dresdner Kreuzchores, MDR Rundfunkchor Leipzig, Staatskapelle Dresden, Leitung: Daniel Harding. Robert Schumann (1810-1856): Ouvertüre zu "Genoveva" - Scherzo aus einem Sinfonie-Fragment c-Moll (1841) - Abendmusik (Orchesterfassung rekonstruiert von Joachim Draheim; Uraufführung) - Nachtlied op. 108 - Requiem für Mignon op. 98b - Sinfonie Nr. 3 "Rheinische". 1844 bis 1859 lebte Schumann in Dresden; hier entstand ein Drittel seines Gesamtwerks, darunter "Genoveva", Abendmusik und Requiem für Mignon. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Markus Butter, Solisten des Dresdner Kreuzchores Originaltitel: Frauenkirche Concert - Homage To Robert Schumann Musik: Robert Schumann

