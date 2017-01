Classica 22:20 bis 23:35 Musik Mambo! - Gustavo Dudamel in Caracas D 2007 Stereo 16:9 Merken Aus dem Sala Simón Bolívar in Caracas. Simón Bolívar Youth Orchestra of Venezuela, Venezuelan Brass Ensemble, Alexis Cárdenas & Ensemble; Leitung: Gustavo Dudamel. Werke von Giancarlo Castro, Félix Mendoza, Arturo Márquez, Pradelio Hernández, Manuel Yánez, Jacob do Bandolim, Aldemaro Romero, Astor Piazzolla, Silvestre Revueltas, Pérez Prado, Leonard Bernstein. Das Simón Bolívar Youth Orchestra of Venezuela gilt als Sensation in der Musikwelt. Es besteht aus Absolventen des einzigartigen venezolanischen Musikausbildungssystems; für Tausende Kinder bedeutet diese Einrichtung eine Alternative zu Armut und Drogen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Mambo! - Gustavo Dudamel in Caracas