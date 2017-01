Classica 05:30 bis 06:00 Musik Gershwin, Rhapsody in Blue D 1976 Stereo 16:9 Merken Leonard Bernstein (1918-1990) und George Gershwin (1898-1937) - beide untrennbar mit den USA verbunden - stellen hier mit dem New York Philharmonic Orchestra ein unschlagbares Team dar. Gershwin war einer der amerikanischen Komponisten, der von Bernstein nicht nur glühend verehrt wurde, sondern neben Mahler, Copland und Blitzstein auch großen Einfluß auf dessen kompositorisches Werk ausübte. Diese Aufnahme entstand im Juli 1976 in der Jahrhunderthalle Hoechst. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Leonard Bernstein Originaltitel: Gershwin, Rhapsody in Blue Musik: George Gershwin