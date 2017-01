Sky Sport HD (1) 04:20 bis 06:00 Fußball Fußball: Europacup Classics Hamburger SV - Juventus Turin, Finale 1983 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Am 25.5.1983 erlebte der HSV unter Trainer-Legende Ernst Happel den größten Erfolg seiner Geschichte. Mit Felix Magaths Treffer (9.) bezwangen die "Rothosen" Juventus Turin in Athen 1:0. Dabei galt die "Alte Dame" von Coach Giovanni Trapattoni als unschlagbar. Mit den Weltmeistern von 1982 Dino Zoff, Claudio Gentile, Gaetano Scirea, Antonio Cabrini, Marco Tardelli und Paolo Rossi sowie den Superstars Michel Platini und Zbigniew Boniek. An Happels HSV bissen sie sich die Zähne aus. Konzentriert und clever agierten die Hanseaten, und selbstbewusst: "Männer, ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich kriege keinen rein, ihr müsst nur ein Tor schießen", hatte Keeper Uli Stein vor de In Google-Kalender eintragen Bildergalerie