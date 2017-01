Sky Atlantic HD 23:20 bis 00:15 Actionserie Strike Back Sturmangriff (2) GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Die MI-6 Spezialeinheit hat endlich den berüchtigten Top-Terroristen Latif gefasst. Doch seine Männer planen einen Anschlag mit VX-Giftgas in Budapest. Die ungleichen Agenten Damien Scott (Sullivan Stapleton) und Michael Stonebridge (Philip Winchester) reisen nach Ungarn, um das Schlimmste zu verhindern. Unterdessen dringt ein Terrorkommando in die Section-20-Basis ein, um Latif zu befreien. - Britisch-amerikanische Actionserie um eine Antiterroreinheit auf weltweiter Terroristenhatz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philip Winchester (Sergeant Michael Stonebridge) Sullivan Stapleton (Sergeant Damien Scott) Amanda Mealing (Colonel Eleanor Grant) Jimi Mistry (Latif) Eva Birthistle (Captain Kate Marshall) Rhashan Stone (Maj. Oliver Sinclair) Michelle Lukes (Sgt. Julia Richmond) Originaltitel: Strike Back Regie: Daniel Percival Drehbuch: Tony Saint, Chris Ryan Musik: Ilan Eshkeri, Scott Shields Altersempfehlung: ab 18