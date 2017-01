Sky Atlantic HD 17:50 bis 18:20 Comedyserie Hung - Um Längen besser Keine 14 mehr oder: Silvia Plath USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Ray und Tanya (Thomas Jane, Jane Adams) streiten sich wieder einmal wegen Jemma (Natalie Zea), an der Ray auch privat interessiert ist. Ray will, dass sie für seinen Service nicht mehr bezahlen muss. Aber Tanya kontert, dass er sich dann eben seine Kundinnen selbst suchen müsse. Unterdessen geht es auch in Tanyas Privatleben hoch her: Ihr neuer Freund, der Fotojournalist Pierce (Joshua Leonard), ermuntert sie, ihrer dominanten Mutter endlich die Stirn zu bieten. - Respektloser Comedyserienhit: Ein gescheiterter Sportler entdeckt seine wahren Talente als Callboy. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Jane (Ray Drecker) Jane Adams (Tanya Skagle) Eddie Jemison (Ronnie Haxon) Charlie Saxton (Damon Drecker) Sianoa Smit-McPhee (Darby Drecker) Anne Heche (Jessica Haxon) Natalie Zea (Jemma) Originaltitel: Hung Regie: Jim McKay Drehbuch: Colette Burson, Dmitry Lipkin, Emily Kapnek Musik: Craig Wedren Altersempfehlung: ab 16