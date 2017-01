Sky Atlantic HD 16:10 bis 16:45 Comedyserie Hung - Um Längen besser Das Gurkenglas USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Seine Schüler überraschen Ray (Thomas Jane) mit einem rührenden Geschenk: einem Gurkenglas voller Kleingeld, das sie für den abgebrannten Lehrer gesammelt haben. Doch die 200 Dollar reichen nicht einmal, um einen einzigen Dachbalken seines zerstörten Heims zu ersetzen. So entschließt er sich, seinen Job als Callboy doch fortzuführen. Tanya (Jane Adams) vermittelt ihm prompt seine erste reguläre Kundin. Pech für Ray, dass besagte Molly anders aussieht, als er es sich vorgestellt hatte. - Respektloser Comedyserienhit: Ein gescheiterter Sportler entdeckt seine wahren Talente als Callboy. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Jane (Ray Drecker) Jane Adams (Tanya Skagle) Eddie Jemison (Ronnie Haxon) Charlie Saxton (Damon Drecker) Sianoa Smit-McPhee (Darby Drecker) Anne Heche (Jessica Haxon) Margo Martindale (Molly) Originaltitel: Hung Regie: David Petrarca Drehbuch: Colette Burson, Dmitry Lipkin, Brett C. Leonard Musik: Craig Wedren Altersempfehlung: ab 12