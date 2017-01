Sky Atlantic HD 12:50 bis 13:55 Serien Die Sopranos Die Sopranos schlagen zurück USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Mafiakrieg zwischen den Clans aus New York und New Jersey ist in vollem Gange: Tony Soprano (James Gandolfini) versteckt sich in einem sicheren Haus und nutzt seine Kontakte zum FBI, um an Phil (Frank Vincent) heranzukommen. Dessen Killer suchen unterdessen fieberhaft nach ihm. - Finale des vielfach preisgekrönten Serienhits über das Familienleben eines Mafiabosses. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Gandolfini (Tony Soprano) Edie Falco (Carmela Soprano) Lorraine Bracco (Dr. Jennifer Melfi) Michael Imperioli (Christopher Moltisanti) Dominic Chianese (Onkel Junior) Tony Sirico (Paulie Walnuts) Robert Iler (Anthony Soprano jr.) Originaltitel: The Sopranos Regie: David Chase Drehbuch: David Chase Kamera: Alik Sakharov Altersempfehlung: ab 12