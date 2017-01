Sky Atlantic HD 11:00 bis 11:55 Serien Die Sopranos Das große Nichts USA 2007 Dolby 16:9 HDTV Merken Die Gräben zwischen den Clans aus New York und New Jersey werden immer tiefer: Tony (James Gandolfini) macht Phil ein Kompromissangebot für einen Anteil an den Gewinnen der illegalen Müllkippe. Doch Phil schlägt aus. Und ein persönlicher Konflikt zwischen Tonys Tochter Meadow (Jamie Lynn Sigler) und Mitgliedern der Lupertazzi-Familie macht die Sache nur noch schlimmer. Unterdessen treiben Depressionen Tonys Sohn AJ (Robert Iler) zum Äußersten. - Der vielfach preisgekrönte Serienhit über das Familienleben eines Mafiabosses. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Gandolfini (Tony Soprano) Lorraine Bracco (Dr. Jennifer Melfi) Edie Falco (Carmela Soprano) Michael Imperioli (Christopher Moltisanti) Dominic Chianese (Junior Soprano) Steven Van Zandt (Silvio Dante) Tony Sirico (Paulie 'Walnuts' Gualtieri) Originaltitel: The Sopranos Regie: Timothy Van Patten Drehbuch: David Chase, Terence Winter Kamera: Alik Sakharov, Phil Abraham Altersempfehlung: ab 16