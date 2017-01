Sky Atlantic HD 10:00 bis 11:00 Serien Die Sopranos Kennedy und Heidi USA 2007 Dolby 16:9 HDTV Merken Dicke Luft zwischen New York und New Jersey: Phil hat Wind von einer illegalen Giftmüllkippe von Tony Soprano (James Gandolfini) bekommen und fordert einen Anteil. Auf dem Rückweg von Verhandlungen verursacht Christopher (Michael Imperioli) unter Drogeneinfluss einen folgenschweren Autounfall. Tony flieht vor seinen Problemen nach Las Vegas und erlebt dort eine Wiedergeburt. - Der vielfach preisgekrönte Serienhit über das Familienleben eines Mafiabosses. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Gandolfini (Tony Soprano) Edie Falco (Carmela Soprano) Lorraine Bracco (Dr. Jennifer Melfi) Michael Imperioli (Christopher Moltisanti) Dominic Chianese (Onkel Junior) Tony Sirico (Paulie Walnuts) Robert Iler (Anthony Soprano jr.) Originaltitel: The Sopranos Regie: Alan Taylor Drehbuch: David Chase, Matthew Weiner, David Chase Kamera: Alik Sakharov Musik: Will Edwards Altersempfehlung: ab 16