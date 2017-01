Sky Atlantic HD 08:30 bis 09:00 Comedyserie Girls Folge: 4 Hannahs Tagebuch USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Hannah (Lena Dunham) hat einen Job in einer Kanzlei gefunden, doch ihr Chef erweist sich schnell als ein wenig zu freundlich. Während Charlie in der Wohnung der Mädels einen kleinen Tisch baut, findet sein Freund Ray dort Hannahs Tagebuch, das ein paar interessante Informationen enthält. Shoshanna (Zosia Mamet) landet mit einem Mann im Bett, der jedoch die Flucht ergreift, als sie ihm gesteht, noch Jungfrau zu sein. - Preisgekrönte Kult-Dramedy: vier Freundinnen auf der Suche nach dem Glück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lena Dunham (Hannah Horvath) Allison Williams (Marnie Michaels) Jemima Kirke (Jessa Johansson) Zosia Mamet (Shoshanna Shapiro) Adam Driver (Adam Sackler) James Le Gros (Jeff Lavoyt) Kathryn Hahn (Katherine Lavoyt) Originaltitel: Girls Regie: Richard Shepard Drehbuch: Lena Dunham, Deborah Schoeneman Kamera: Jody Lee Lipes Musik: Michael Penn Altersempfehlung: ab 16