National Geographic Wildlife 06:40 bis 07:25 Reportage Notruf Hund - Einsatz für Cesar Bellen ohne Ende USA 2016 2017-01-24 10:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Michelles Pitbull Luna versetzt ihre ganze Familie in Angst und Schrecken. Auch Cesar wird nach kurzer Zeit Zeuge seiner Aggressivität. Der Hundecoach nimmt die beiden mit in sein Trainingscenter und gibt Michelle Anweisungen, wie sie Lunas Fehlverhalten in den Griff bekommt. Erste Fortschritte lassen nicht lang auf sich warten. Cesars zweiter Fall ist ein Sheltie namens Belle. Der kleine Wollknäul ist nicht mehr zu halten ist, wenn sein Frauchen Geräte wie einen Fön oder einen Lockenstab einschaltet. Die Friseuse kann daher unmöglich ihre Kunden bei sich zu Hause behandeln - doch Cesar will das ändern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue