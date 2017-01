National Geographic Wildlife 01:00 bis 01:50 Dokumentation Die gefährlichsten Raubtiere der Welt Die Jäger des Waldes USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Lebensraum Wald bietet vielen Raubtieren optimale Bedingungen. Ganz gleich in welcher Klimazone man sich befindet: In einem Wald gibt es reichlich Beute und unzählige Gelegenheiten, dieser aufzulauern und sie zu erlegen. Die Jäger des Waldes gehen im Dickicht auf Beute, sie jagen in den Wipfeln der Bäume, und manche von ihnen gehen sogar in den Untergrund, um in dunklen Gängen ihre Nahrung zu verfolgen. Jedes dieser Tiere ist speziell an das Leben im Wald angepasst. Ob im Amazonas oder in den Weiten Sibiriens - jeder Wald ist ein komplexes Ökosystem, dass in ihm lebende Jäger und Gejagte auf besondere Weise prägt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Deadliest