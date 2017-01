National Geographic Wildlife 14:30 bis 15:15 Dokumentation Tierische Freundschaften Ungewöhnliche Mamas USA 2016 2017-01-04 16:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Mutterliebe kennt keine Grenzen - im wirklichen wie übertragenen Sinne. "Tierische Freundschaften" zeigt, wie Menschen und Tiere Babys in Not bei sich aufnehmen und auf rührende Weise für sie sorgen. Im Mittelpunkt der Episode "Ungewöhnliche Mamas" adoptiert eine Ziegenmutter ein verwaistes Fohlen und ein Junge pflegt einen kleinen Emu. Ein mindestens ebenso großes Herz beweist ein pädagogisch äußerst erfahrener Hund: Nachdem er bereits einen Fuchs und ein Warzenschwein aufgezogen hat, erweist sich der nächste Fall selbst für einen Profi wie ihn als enorme Herausforderung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unlikely Animal Friends