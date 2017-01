Junior 13:15 bis 13:30 Trickserie Sherlock Yack - Der Zoodetektiv Wer wollte den Piranha frittieren? F, D 2011 Stereo 16:9 Merken Der Piranha hat einen Drohbrief erhalten. Er soll den Zoo verlassen, sonst werde er zu Fischstäbchen verarbeitet. Aber wer will ihm an den Kragen, wo ihn doch alle so verehren. Sherlock Yack und Hermione stellen bald fest, dass nicht alle Tiere im Zoo dieser Meinung sind. Der Seehund hält ihn gar für einen Wüstling, das Stinktier für einen aufdringlichen Wicht und Käptn Pelikan - was könnte der wohl gegen den Piranha vorzubringen haben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Uter (Sprecher Känguru) Sprecher: Rainer Schmitt (Sprecher Känguru) Originaltitel: Sherlock Yack, Zoo-Détective Regie: Sophie Decroisette, Jérôme Mouscadet Drehbuch: Michel Amelin, Stéphane Melchior-Durand, Jean Rémi-François, Bruno Merle Musik: Score Factory