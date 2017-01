Junior 11:25 bis 11:50 Trickserie Flipper & Lopaka Feuer und Eis GB, AUS 2000 Stereo Merken Goose findet das Hitze- und das Kälte-Zauberkristall. Als beide auseinandergerissen werden hat dies fürchterliche Folgen für Iloka: Das Eiskristall friert in und um Iloka alles ein. Dexter, der das Hitzekristall gefunden hat, verbrennt sich die Arme daran und lässt es vor Quetzo fallen. Durch die große Hitze entsteht ein unterirdischer Vulkan, der droht ganz Quetzo zu vernichten. Flipper und Lopaka bleibt nichts anders übrig, als die beiden Kristalle wieder zu vereinen und in Sicherheit zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Flipper & Lopaka Regie: Yoram Gross Drehbuch: Ray Harding, Michael Maurer, Paul Lacy, David Witt, John Palmer, Athol Henry Musik: Guy Gross