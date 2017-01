Lucy Collins (Whoopi Goldberg) ist die launische Managerin eines Shopping Kanals. Um das Weihnachtsgeschäft anzukurbeln, heuert sie den vermeintlichen arbeitslosen Schauspieler Nigel (Nigel Hawthorne) an als Weihnachtsmann-Darsteller an. Was sie nicht weiß: Nigel ist der echte Weihnachtsmann und verzweifelt auf der Suche nach einem Nachfolger. In Lucy hat er schon als die ideale Kandidatin entdeckt. Nur dass sie davon nur schwer zu überzeugen ist. - Warmherzige Weihnachtskomödie. In Google-Kalender eintragen