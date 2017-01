Sky Cinema Family HD 16:45 bis 18:30 Fantasyfilm MirrorMask GB, USA 2005 Nach einer Vorlage von Neil Gaiman, Dave McKean Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Helena (Stephanie Leonidas) wächst in einer Zirkusfamilie auf. Nach einem Streit mit ihren Eltern erkrankt ihre Mutter schwer. Das Mädchen glaubt, die Schuld daran zu tragen. Am Tag vor der entscheidenden Operation flieht sie in eine Traumwelt. Dort stehen sich zwei Königinnen gegenüber. Helena muss eine geheimnisvolle Maske finden, um die erkrankte gute Königin zu retten. - Bildgewaltige Fantasy für die ganze Familie mit einer einfühlsamen Geschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephanie Leonidas (Helena, Prinzessin) Jason Barry (Valentine) Rob Brydon (Morris Campbell, Premier Minister) Gina McKee (Joanne Campbell, Königin des Lichts, Königin der Schatten) Stephen Fry (Bibliothekar) Dora Bryan (Tante Nan) Simon Harvey (Sphinx) Originaltitel: Mirrormask Regie: Dave McKean Drehbuch: Dave McKean, Neil Gaiman Kamera: Antony Shearn Musik: Iain Ballamy Altersempfehlung: ab 12