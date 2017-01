Sigourney Weaver, Robert De Niro und Cillian Murphy in einem übersinnlichen Mystery-Thriller: Dr. Margaret Matheson und ihr Assistent Tom Buckley erforschen vermeintlich paranormale Phänomene und enttarnen sie immer wieder als Schwindel. Als Simon Silver, ein weltweit bekanntes, blindes Medium, nach 30 Jahren seine Rückkehr auf die Bühne feiert, will Tom auch ihn als Betrüger überführen. Er steigert sich so sehr in sein Vorhaben hinein, dass es bald gefährlich wird. In Google-Kalender eintragen