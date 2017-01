Sky Action 16:10 bis 17:45 Horrorfilm The Visit USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Geschwister Rebecca und Tyler (Olivia DeJonge, Ed Oxenbould) reisen in die Provinz von Pennsylvania, um zum ersten Mal ihre Großeltern zu besuchen. Oma und Opa empfangen ihre Enkel liebevoll, stellen jedoch auch seltsame Regeln auf: So dürfen die beiden abends nach halb zehn ihr Zimmer nicht mehr verlassen. Nachts hören die beiden unheimliche Geräusche und wundern sich über das seltsame Verhalten ihrer Großeltern. Bald merken Rebecca und Tyler, dass Oma und Opa ein schreckliches Geheimnis verbergen. - Atmosphärische Horrorkomödie von Mystery-Meister M. Night Shyamalan ("The Sixth Sense", "The Village"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Olivia DeJonge (Becca) Ed Oxenbould (Tyler) Kathryn Hahn (Mutter) Deanna Dunagan (Nana) Peter McRobbie (Pop Pop) Benjamin Kanes (Vater) Celia Keenan-Bolger (Stacey) Originaltitel: The Visit Regie: M. Night Shyamalan Drehbuch: M. Night Shyamalan Kamera: Maryse Alberti Altersempfehlung: ab 12